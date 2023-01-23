ЄС погодив новий пакет санкцій проти Ірану

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"На сьогоднішньому засідання Ради ЄС з закордонних справ міністри схвалили новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних демонстрантів", - ідеться у повідомленні головувавння у Twitter, але без подробиць.

Доповнення

Reuters з посиланням на джерела повідомляв минулого тижня, що міністри закордонних справ ЄС додадуть 37 окремих пунктів до санкційного списку ЄС проти Ірану на зустрічі в понеділок.