ЕС согласовал новый пакет санкций против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министры ЕС в понедельник согласовали новый пакет санкций против Ирана, сообщило представительство Швеции, которая председательствует в ЕС, пишет УНН.
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"На сегодняшнем заседании Совета ЕС по иностранным делам министры одобрили новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении председательства в Twitter, но без подробностей.
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Reuters со ссылкой на источники сообщал на прошлой неделе, что министры иностранных дел ЕС добавят 37 отдельных пунктов в санкционный список ЕС против Ирана на встрече в понедельник.