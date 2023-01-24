Іран пообіцяв відповісти на нові санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Іран пообіцяв, що відреагує на нові санкції, запроваджені Європейським союзом та Великою Британією. Про це пише Reuters, передає УНН.
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«Дія Європейського союзу та британського режиму є ознакою їхньої розумової нездатності правильно зрозуміти реалії Ірану, а також їх замішання щодо влади Ісламської республіки», - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Нассер Канаані.
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Він сказав, що Іран «залишає за собою право відповісти взаємністю на таку невдалу політику та незабаром оголосить список нових санкцій проти порушників прав людини та прихильників тероризму в Європейському союзі та Англії».
Представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що нові санкції є ознакою «розпачу, розчарування та люті ЄС та Великої Британії».
Контекст
ЄС ввів четвертий раунд санкцій проти Тегерана з початку протестів, включивши ще 37 іранських офіційних осіб та організацій до чорного списку заморожування активів та заборони на видачу віз.
Блок націлився на міністра спорту та командування Корпусу вартових ісламської революції, ідеологічного підрозділу іранських збройних сил, у 12 регіонах країни, а також на законодавців та високопоставлених представників державних ЗМІ.
Того ж дня Велика Британія запровадила санкції щодо п'яти іранських чиновників, розширивши свій чорний список до 50 осіб і організацій, які, на її думку, причетні до протестів.
Судова система Ірану засудила до страти загалом 18 осіб у зв'язку з протестами. Четверо вже страчені, що викликало широке міжнародне обурення.