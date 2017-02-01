Иран подтвердил испытания новой баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан подтвердил проведение испытаний новой баллистической ракеты и заметил, что страна не нарушает таким образом пункты ядерной сделки с мировыми державами подписанной в 2015 году. Об этом сообщает Иndependent, передает УНН.
"Недавнее испытание было проведено в соответствии с нашими планами, и мы не позволим иностранцам вмешиваться в наши дела обороны", - отметил министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан.
В то же время отмечается, что американские официальные лица заявили, что США предупредили Иран, что его испытания баллистических ракет абсолютно недопустимы и нарушают ядерное соглашение Тегерана с мировыми державами.
Отмечается, что новый посол США в ООН Никки Хейли после заседания за закрытыми дверями Совета безопасности ООН заявила, что власти Ирана знают, что не должны проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.
Также сообщается, что Н.Гейли настаивала на блокировании поставок ракетной техники Тегерану.
Издание добавляет, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отказался это время подтвердить запуск ракеты и настоял, что ракетные испытания Ирана не распространяются на ядерное соглашение 2015 года.
"Ракетный вопрос не является частью ядерной сделки", - сказал он.
По его словам, иранские ракеты не предназначены для способности нести ядерную боеголовку.
"Наша баллистическая ракета была разработана, чтобы нести обычную боеголовку в области законной обороны", - сказал Д.Зариф.
Напомним, 31 января телеканал FoxNews сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, несмотря на резолюцию ООН с запретом таких испытаний.