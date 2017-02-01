Іран підтвердив випробування нової балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Міністр оборони Ірану Хоссейн Дегхан підтвердив проведення випробувань нової балістичної ракети і зауважив, що країна не порушує таким чином пункти ядерної угоди зі світовими державами підписаної у 2015 році. Про це повідомляє Іndependent, передає УНН.
"Нещодавнє випробування було проведено відповідно до наших планів, і ми не дозволимо іноземцям втручатися в наші справи оборони", - зазначив міністр оборони Ірану Хоссейн Дегхан.
В той же час наголошується, що американські офіційні особи заявили, що США попередили Іран, що його випробування балістичних ракет є абсолютно неприпустимим і таким, що порушує ядерну угоду Тегерана зі світовими державами.
Зазначається, що новий посол США в ООН Ніккі Гейлі після засідання за зачиненими дверима Ради безпеки ООН заявила що влада Ірану знає, що не повинна проводити випробування балістичних ракет, які здатні нести ядерний заряд.
Також повідомляється, що Н.Гейлі наполягала на блокуванні постачання ракетної техніки Тегерану.
Видання додає, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відмовився тим часом підтвердити запуск ракети і наполіг, що ракетні випробування Ірану не поширюються на ядерну угоду 2015 року.
"Ракетне питання не є частиною ядерної угоди", – сказав він.
За його словами, іранські ракети не призначені для здатності нести ядерну боєголовку.
"Наша балістична ракета була розроблена, щоб нести звичайну боєголовку в галузі законної оборони", – сказав Д.Заріф.
Нагадаємо, 31 січня телеканал FoxNews повідомив, що Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності, попри резолюцію ООН із забороною таких випробувань.