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Иран направит делегацию в Вену для возобновления переговоров по ядерному соглашению

Иран направит делегацию в Вену для возобновления переговоров по ядерному соглашению

Киев • УНН

 • 280910 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В среду Иран заявил, что в ближайшие дни направит делегацию в Вену для проведения переговоров с официальными лицами ООН по наблюдению за ядерной безопасностью в попытке возродить ядерное соглашение 2015 года. Об этом заявил министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян во время совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом в Тегеране, пишет УНН ссылаясь на Anadolu.

Цитата

"В ближайшие дни мы направим делегацию из Ирана в Вену для начала переговоров и укрепления сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказал он.

Детали

Дипломат сказал, что переговоры направлены на "решение остающихся вопросов" между двумя сторонами в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время недавнего визита в Вену главы иранского ядерного агентства Мохаммада Эслами.

"Между Эслами и главой МАГАТЭ Гросси достигнут консенсус, и мы надеемся, что агентство сможет пройти этот этап технического сотрудничества", - сказал Амир-Абдоллахян.

Иранский министр также сказал, что он поговорит с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза и координатором ядерных переговоров Жозепом Боррелем, чтобы обсудить координацию возобновления переговоров.

Заявление Амира-Абдоллахиана было сделано на следующий день после того, как Эслами призвал положить конец "обвинениям" со стороны МАГАТЭ, добавив, что если санкции будут сняты, Иран отменит свои ядерные меры.

Ранее

Косвенные переговоры между Ираном и США о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), широко известного как иранское ядерное соглашение, зашли в тупик с августа.

Одним из ключевых камней преткновения стало требование Ирана, чтобы МАГАТЭ прекратило расследование следов урана, обнаруженных на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране.

В сентябре в совместном заявлении Франции, Великобритании и Германии Иран подвергли критике за его требование закрыть расследование, обвинив его в том, что он "ставит под угрозу" переговоры.

В последние недели на фоне беспорядков в Иране и заявлений о том, что Иран поставляет беспилотники в россию, усилия по возобновлению переговоров по СВПД значительно замедлились.

Роб Малли, специальный представитель США по переговорам с Ираном, заявил в понедельник, что переговоры по ядерной программе пока не являются приоритетом для администрации Джо Байдена.

Хотя иранские официальные лица не исключают возобновления переговоров, президент Эбрагим Раиси заявил во время своего визита в Нью-Йорк в сентябре, что Тегеран "нашел путь, не зависящий от каких-либо соглашений".

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