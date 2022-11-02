Іран направить делегацію до Відня для поновлення переговорів щодо ядерної угоди

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"Найближчими днями ми направимо делегацію з Ірану до Відня для початку переговорів та зміцнення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)", - сказав він.

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Дипломат сказав, що переговори спрямовані на "вирішення питань, що залишаються" між двома сторонами відповідно до домовленостей, досягнутих під час недавнього візиту до Відня глави іранського ядерного агентства Мохаммада Есламі.

"Між Есламі і головою МАГАТЕ Гроссі досягнуто консенсусу, і ми сподіваємося, що агентство зможе пройти цей етап технічного співробітництва", - сказав Амір-Абдоллахян.

Іранський міністр також сказав, що він поговорить з головою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу та координатором ядерних переговорів Жозепом Боррелем, щоб обговорити координацію поновлення переговорів.

Заява Аміра-Абдоллахіана була зроблена наступного дня після того, як Есламі закликав покласти край "звинуваченням" з боку МАГАТЕ, додавши, що якщо санкції буде знято, Іран скасує свої ядерні заходи.

Раніше

Непрямі переговори між Іраном та США про відродження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), широко відомого як іранська ядерна угода, зайшли в глухий кут з серпня.

Одним із ключових каменів спотикання стала вимога Ірану, щоб МАГАТЕ припинило розслідування слідів урану, виявлених на трьох незадекларованих ядерних об'єктах в Ірані.

У вересні в спільній заяві Франції, Великої Британії та Німеччини Іран розкритикували за його вимогу закрити розслідування, звинувативши його в тому, що він "ставить під загрозу" переговори.

В останні тижні на тлі заворушень в Ірані та заяв про те, що Іран постачає безпілотники до росії, зусилля щодо відновлення переговорів щодо СВПД значно сповільнилися.

Роб Маллі, спеціальний представник США з переговорів з Іраном, заявив у понеділок, що переговори щодо ядерної програми наразі не є пріоритетом для адміністрації Джо Байдена.

Хоча іранські офіційні особи не виключають поновлення переговорів, президент Ебрагім Раїсі заявив під час свого візиту до Нью-Йорка у вересні, що Тегеран "знайшов шлях, який не залежить від будь-яких угод".