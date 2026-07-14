Иран атаковал стоянку беспилотника на авиабазе в Кувейте
Киев • УНН
Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал стоянку беспилотника на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по стоянке беспилотника на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте, добавив, что атаки были ответом на удары США, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Армия Кувейта сообщила, что один из ее военно-морских кораблей был обстрелян, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения, сообщает Reuters.
Раненые получили медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии, говорится в заявлении.
В ходе атак во вторник, направленных на несколько важных гражданских объектов, вооруженные силы Кувейта обнаружили и перехватили одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотника, при этом осколки нанесли материальный ущерб.
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