Иран атаковал стоянку беспилотника на авиабазе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по стоянке беспилотника на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте, добавив, что атаки были ответом на удары США, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Армия Кувейта сообщила, что один из ее военно-морских кораблей был обстрелян, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения, сообщает Reuters.

Раненые получили медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии, говорится в заявлении.

В ходе атак во вторник, направленных на несколько важных гражданских объектов, вооруженные силы Кувейта обнаружили и перехватили одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотника, при этом осколки нанесли материальный ущерб.

США завершили третью ночь ударов по Ирану, Тегеран атаковал базу в Бахрейне и Иорданию