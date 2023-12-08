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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 10:17  •  57516 просмотра

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Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов, что привело к переносу рассмотрения дела на 21 декабря

И.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Его подозревают в совершении действий в условиях реального конфликта интересов. Дело отложили на 21 декабря, передает УНН

"Судьей Голосеевского районного суда г. Киева Первушиной О.С. по делу № 752/25199/23 о привлечении к административной ответственности Головатого С.П. судебное заседание было назначено на 07.12.2023, в то же время дело отложили на 21.12.2023 в связи с неявкой участника", - сообщил собеседник УНН

Как стало известно УНН, Головатый намеренно не явился на рассмотрение дела с целью затягивания рассмотрения и в дальнейшем избежания ответственности. 

В случае, если суд признает Головатого виновным в совершении правонарушения, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией действия.

Дополнение

16 ноября сообщалось, что НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Проверяется информация из полученного сообщения об осуществлении судьей действий в условиях реального конфликта интересов. Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

В связи с этим НАПК внесло Головатому обязательное к исполнению предписание, которое также было проигнорировано. Вместо этого Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде. На сегодня информация об открытии судом производства по этому иску и принятия решений о приостановлении исполнения предписания отсутствует.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
В.о. голови КСУ Головатий не з'явився до суду після складення на нього протоколу про корупцію
Acting Head of the CCU Golovaty failed to appear in court after a corruption report was drawn up against him
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