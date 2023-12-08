И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
Киев • УНН
Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов, что привело к переносу рассмотрения дела на 21 декабря
И.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Его подозревают в совершении действий в условиях реального конфликта интересов. Дело отложили на 21 декабря, передает УНН.
"Судьей Голосеевского районного суда г. Киева Первушиной О.С. по делу № 752/25199/23 о привлечении к административной ответственности Головатого С.П. судебное заседание было назначено на 07.12.2023, в то же время дело отложили на 21.12.2023 в связи с неявкой участника", - сообщил собеседник УНН.
Как стало известно УНН, Головатый намеренно не явился на рассмотрение дела с целью затягивания рассмотрения и в дальнейшем избежания ответственности.
В случае, если суд признает Головатого виновным в совершении правонарушения, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией действия.
Дополнение
16 ноября сообщалось, что НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.
Проверяется информация из полученного сообщения об осуществлении судьей действий в условиях реального конфликта интересов. Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.
В связи с этим НАПК внесло Головатому обязательное к исполнению предписание, которое также было проигнорировано. Вместо этого Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде. На сегодня информация об открытии судом производства по этому иску и принятия решений о приостановлении исполнения предписания отсутствует.
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов, что привело к переносу рассмотрения дела на 21 декабря.
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