И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

И.о. председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился в суд на рассмотрение дела об административном правонарушении. Его подозревают в совершении действий в условиях реального конфликта интересов. Дело отложили на 21 декабря, передает УНН.

"Судьей Голосеевского районного суда г. Киева Первушиной О.С. по делу № 752/25199/23 о привлечении к административной ответственности Головатого С.П. судебное заседание было назначено на 07.12.2023, в то же время дело отложили на 21.12.2023 в связи с неявкой участника", - сообщил собеседник УНН.

Как стало известно УНН, Головатый намеренно не явился на рассмотрение дела с целью затягивания рассмотрения и в дальнейшем избежания ответственности.

В случае, если суд признает Головатого виновным в совершении правонарушения, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией действия.

Дополнение

16 ноября сообщалось, что НАПК составило протоколы об административном правонарушении в отношении и.о. председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Проверяется информация из полученного сообщения об осуществлении судьей действий в условиях реального конфликта интересов. Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

В связи с этим НАПК внесло Головатому обязательное к исполнению предписание, которое также было проигнорировано. Вместо этого Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде. На сегодня информация об открытии судом производства по этому иску и принятия решений о приостановлении исполнения предписания отсутствует.