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Интернет-санкции значительно ограничивают свободу слова в Украине – обзор

Киев  •  УНН

 • 18898 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Через несколько лет после ограничения доступа к многим российским вебсайтам становится понятно, что эти меры действительно нанесли значительный непредсказуемый побочный ущерб свободе слова, информационному пространству и экономическим интересам Украины. Так считают авторы нового аналитического обзора Freedom House “Следует ли Украине отменить санкции против российских интернет-платформ?”, передает УНН.

“Интернет-санкции значительно ограничивают свободу слова в Украине. Эта свобода охватывает право иметь и распространять идеи и взгляды, даже непопулярные или такие шокирующие”, — отметил директор Представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф. — “Эти санкции не являются точечными, они представляют общие ограничения, которые урезают доступ ко многим идеям и взглядов, которые не имеют ничего общего с войной с Россией и не могут считаться опасными. То, каким образом эти санкции были введены без консультаций или убедительных доказательств того, что заблокированный контент угрожает безопасности и демократии Украины, — является серьезным вызовом верховенству права, которое лежит в основе демократии”.

Как сообщают в обзоре, санкции не смогли полностью лишить украинцев доступа к заблокированным веб-сайтам или нанести серьезный финансовый удар по российским компаниям, что ставит под вопрос их эффективность, а такие платформы, как Facebook и Twitter — имеют проблемы с дезинформацией.

“Просто блокируя доступ, без принятия других мер для эффективного противодействия таким угрозам, как дезинформация, чиновники фактически в первую же очередь подрывают заявленные ими же цели введения этих санкций”, — говорится в сообщении.

Директор по исследованиям в регионе Европы и Евразии Freedom House Жейка Чаки утверждает, что такие меры, как санкции, должны дополняться другими, дальновидными и ориентированными на решение имеющейся проблемы. Поэтому в этом плане балтийские страны могут служить положительным примером.

“Хотя они применяют запреты и блокировки вебсайтов, прочная законодательная база гарантирует, что эти меры являются точечными и подлежат обжалованию. Власти стран Балтии также сосредотачивается на повышении устойчивости к дезинформации среди граждан и тесно сотрудничает с гражданским обществом и журналистами в процессе разработки мер реагирования на эти сложные угрозы”, — отметила Чаки.

Авторы обзора считают, что опыт Украины и многих других стран показывает, что реакционное блокировки доступа к информации не является дальновидным и вряд ли будет успешной долгосрочной стратегией противодействия угрозам в цифровую эпоху, когда свобода выражения мнений особенно очевидна и является критической во времена конфликта.

Отмечается, что в распоряжении украинской власти есть много инструментов, которые позволили бы более адекватно сбалансировать права человека и безопасность, достигая в то же время более ощутимых политических результатов, чем те, которых достигли благодаря санкциям. Среди них:

• Создание высококачественного и объективного контента, направленного на Украину;

• Проведение консультаций со стейкхолдерами и эксперт(к)ами перед введением каких-либо ограничений или принятия решений по информации и коммуникационных технологий;

• Исключение общих запретов на доступ к ресурсам и четкое обоснование любых ограничений, учитывая то, как они помогут непосредственно решить проблему, сохраняя уважение и защиту прав человека;

• Периодическое прозрачное отчетности о мерах, принятых государством для защиты свободы слова в условиях конфликта, особенно если в рамках этих мероприятий были введены определенные ограничения.

Как ранее сообщал УНН, в Раде признали, что полностью блокировать сайты невозможно.

Напомним, 4 сентября прошлого года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи рассмотрел законопроект, который позволяет блокировать сайты.

В июле того же года, тогда еще спикер Рады Андрей Парубий сообщал, что в парламенте не имеет достаточного количества голосов для голосования за законопроект, который позволяет блокировать информационные сайты без решения суда.

Украинские Национальные Новости

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