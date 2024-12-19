"Люди гибнут, а ему "интересно"...Долбо*об": Зеленский еще раз резко ответил на заявления путина о "технологической дуэли"

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз отреагировал на заявления кремлевского диктатора владимира путина по "технологической дуэли", назвав его "долбо*бом", пишет УНН.

"Люди гибнут, а ему "интересно"...Долбо*об", - так Зеленский отреагировал в соцсети „Х" на слова путина о „технологической дуэли", в которой тот предлагал указать цель в Киеве, стянуть туда всю противовоздушную оборону, а потом россияне ударят туда „орешником".

Ситуацию также и прокомментировал Глава Офиса Президента Андрей Ермак, назвав путина "старым, сумасшедшим кретином".

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Уже позже, путин рассказал пропагандисту павлу зарубину, что на самом деле не вызывал на дуэль: "Я не сказал, что я вызываю на "дуэль". Я сказал, что западные эксперты, которые сомневаются в эффективности "орешника", пусть предложат тем, кто платит им зарплату, провести такую "дуэль".

Напомним

Ранее, во время пресс-конференции в Брюсселе Зеленский отреагировал на "предложение" российского диктатора владимира путина так: "Адекватный человек не предложил бы "технологическую дуэль".