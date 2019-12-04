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Інтернет-санкції значно обмежують свободу вираження поглядів в Україні – огляд

Інтернет-санкції значно обмежують свободу вираження поглядів в Україні – огляд

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через кілька років після обмеження доступу до багатьох російських вебсайтів стає зрозуміло, що ці заходи насправді завдали значної непередбачуваної побічної шкоди свободі слова, інформаційному простору та економічним інтересам України. Так вважають автори нового аналітичного огляду Freedom House “Чи слід Україні скасувати санкції проти російських інтернет-платформ?”, передає УНН.

“Інтернет-санкції значно обмежують свободу вираження поглядів в Україні. Ця свобода охоплює право мати та розповсюджувати ідеї та погляди, навіть непопулярні або такі, що шокують”, — зазначив директор Представництва Freedom House в Україні Метью Шааф. — “Ці санкції не є точковими, вони представляють загальні обмеження, які урізають доступ до багатьох ідей та поглядів, які не мають нічого спільного із війною з Росією і не можуть вважатися небезпечними. Те, яким чином ці санкції були впроваджені: без консультацій чи переконливих доказів того, що заблокований контент загрожує безпеці та демократії України, — є серйозним викликом верховенству права, яке лежить в основі демократії”.

Як повідомляють в огляді, санкції не змогли повністю позбавити українців доступу до заблокованих вебсайтів або завдати серйозного фінансового удару по російським компаніям, що ставить під питання їхню ефективність, а такі платформи, як Facebook і Twitter — теж мають проблеми з дезінформацією.

“Просто блокуючи доступ, без прийняття інших заходів для ефективної протидії таким загрозам, як дезінформація, можновладці, фактично, у першу ж чергу підривають заявлені ними ж цілі введення цих санкцій”, — йдеться у повідомленні.

Директор з досліджень у регіоні Європи та Євразії Freedom House Жейка Чакі стверджує, що такі заходи, як санкції, повинні доповнюватися іншими, далекоглядними та орієнтованими на розв’язання наявної проблеми. Тож у цьому плані балтійські країни можуть слугувати позитивним прикладом.

“Хоча вони застосовують заборони та блокування вебсайтів, міцна законодавча база гарантує, що ці заходи є точковими та підлягають оскарженню. Влада країн Балтії також зосереджується на підвищенні стійкості до дезінформації серед громадян та тісно співпрацює з громадянським суспільством і журналістами у процесі розробки заходів реагування на ці складні загрози”, — зазначила Чакі.

Автори огляду вважають, що досвід України та багатьох інших країн показує, що реакційне блокування доступу до інформації не є далекоглядним і навряд чи буде успішною довгостроковою стратегією протидії загрозам у цифрову епоху, коли свобода вираження поглядів є особливо очевидною та критичною у часи конфлікту.

Зазначається, що у розпорядженні української влади є багато інструментів, які дозволили б більш адекватно збалансувати права людини та безпеку, досягаючи у той же час більш відчутних політичних результатів, ніж ті, яких досягнули завдяки санкціям. Серед них:

• Створення високоякісного та об’єктивного контенту, спрямованого на Україну;

• Проведення консультацій зі стейкхолдерами та експерт(к)ами перед введенням будь-яких обмежень чи прийняття рішень стосовно інформації та комунікаційних технологій;

• Уникнення загальних заборон на доступ до ресурсів і чітке обґрунтування будь-яких обмежень, з огляду на те, як вони допоможуть безпосередньо розв’язати проблему, зберігаючи повагу до і захист прав людини;

• Періодичне прозоре звітування про заходи, вжиті державою для захисту свободи вираження поглядів в умовах конфлікту, особливо якщо в рамках цих заходів були введені певні обмеження.

Як раніше повідомляв УНН, у Раді визнали, що повністю блокувати сайти неможливо.

Нагадаємо, 4 вересня минулого року Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку розглянув законопроект, який дозволяє блокувати сайти.

У липні того ж року тоді ще спікер Ради Андрій Парубій повідомляв, що у парламенті не має голосів для голосування за законопроект, який дозволяє блокувати інформаційні сайти без рішення суду.

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