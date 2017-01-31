Инспекторов Черкассырыбохраны будут судить за взяточничество

Во вторник, 31 января, прокуратурой области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух работников Управления охраны, использование и воспроизводство водных биоресурсов и регулирование рыболовства в Черкасской области и коммерческого директора одного из предприятий области, которые обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долл. США за возвращение орудий лова, непривлечение лиц к административной ответственности, предусмотренной ч.5 ст.85, ч.1 ст.85-1 КоАП и в дальнейшем обеспечение беспрепятственного вылова рыбы на территории Кременчугского водохранилища, в пределах реки Днепр, на территории Черкасской области.

Следствием действия правоохранителей квалифицированы по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а их пособника - по ч.5 ст .27, ч.3 ст.368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.