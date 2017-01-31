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Інспекторів Черкасрибохорони судитимуть за хабарництво

Інспекторів Черкасрибохорони судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно інспекторів Черкасирибоохорони та їх пособника, яких викрито на хабарі у 5 тис. дол. США. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

У вівторок, 31 січня, прокуратурою області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох працівників Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Черкаській області та комерційного директора одного із підприємств області, які обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. дол. США за повернення знарядь лову, непритягнення осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.5 ст.85, ч.1 ст.85-1 КУпАП та у подальшому забезпечення безперешкодного вилову останніми риби на території Кременчуцького водосховища, в межах річки Дніпро, на території Черкаської області.

Слідством дії правоохоронців кваліфіковано за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а їх пособника - за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

 

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