Иностранцы скупают сверхлегкие самолеты украинского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская компания продает маленькие самолеты-ультралайты в два десятка стран. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.
“Завод „Аэропракт“ выпускает маленькие самолеты-ультралайты и экспортирует их в два десятка стран. Продали уже более тысячи”, — написал Гройсман.
Компания занимается выпуском самолетов-ультралайтов 27 лет и входит в тройку мировых лидеров по выпуску легких и суперлегких самолетов. Предприятие производит 90 самолетов в год. Эти самолеты покупают в 17 странах мира.
Больше всего экспортируется в Австралию, США, почти во все страны ЕС и Южную Корею. Есть заказ с Фиджи и Новой Зеландии.
Предприятием разработано 10 моделей ультралайтов, самые популярные — А-22 и А-32.
Напомним, Харьковский завод выпустит самолет АН-74 для Казахстана.