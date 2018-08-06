Иностранцы скупают сверхлегкие самолеты украинского производства

“Завод „Аэропракт“ выпускает маленькие самолеты-ультралайты и экспортирует их в два десятка стран. Продали уже более тысячи”, — написал Гройсман.

Компания занимается выпуском самолетов-ультралайтов 27 лет и входит в тройку мировых лидеров по выпуску легких и суперлегких самолетов. Предприятие производит 90 самолетов в год. Эти самолеты покупают в 17 странах мира.

Больше всего экспортируется в Австралию, США, почти во все страны ЕС и Южную Корею. Есть заказ с Фиджи и Новой Зеландии.

Предприятием разработано 10 моделей ультралайтов, самые популярные — А-22 и А-32.

Напомним, Харьковский завод выпустит самолет АН-74 для Казахстана.