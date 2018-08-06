Іноземці скуповують надлегкі літаки українського виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська компанія продає маленькі літаки-ультралайти у два десятки країн. Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.
“Завод „Аеропракт“ випускає маленькі літаки-ультралайти і експортує їх у два десятки країн. Продали вже понад тисячу”, — написав Гройсман.
Компанія займається випуском літаків-ультралайтів 27 років та входить до трійки світових лідерів за випуском легких і суперлегких літаків. Підприємство виготовляє 90 літаків на рік. Ці літаки купують у 17 країнах світу.
Найбільше експортується до Австралії, США, майже до всіх країн ЄС та Південної Кореї. Є замовлення з Фіджі та Нової Зеландії.
Підприємством розроблено 10 моделей ультралайтів, найпопулярніші — А-22 і А-32.
Нагадаємо, Харківський завод випустить літак АН-74 для Казахстану.