Іноземці скуповують надлегкі літаки українського виробництва

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська компанія продає маленькі літаки-ультралайти у два десятки країн. Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“Завод „Аеропракт“ випускає маленькі літаки-ультралайти і експортує їх у два десятки країн. Продали вже понад тисячу”, — написав Гройсман.

Компанія займається випуском літаків-ультралайтів 27 років та входить до трійки світових лідерів за випуском легких і суперлегких літаків. Підприємство виготовляє 90 літаків на рік. Ці літаки купують у 17 країнах світу.

Найбільше експортується до Австралії, США, майже до всіх країн ЄС та Південної Кореї. Є замовлення з Фіджі та Нової Зеландії.

Підприємством розроблено 10 моделей ультралайтів, найпопулярніші — А-22 і А-32.

Нагадаємо, Харківський завод випустить літак АН-74 для Казахстану.

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