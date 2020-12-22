Иностранный нападающий попал в сферу интересов киевского “Динамо”

23-летний футболист уже получал предложение от киевского клуба. Сейчас киевляне продолжают следить за Яхшибоевым, вопрос трансфера может быть решен весной 2021-го года.

Примечательно, что у Яхшибоева закончился контракт с “Пахтакор”. В 2020-м он играл на правах аренды за солигорский “Шахтер” и “Энергетик-БГУ”.

Заметим, что за год Яхшибоев забил 18 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах. За сборную Узбекистана провел 3 матча.