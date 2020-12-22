Іноземний нападник потрапив до сфери інтересів київського “Динамо”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Нападник Жасур Яхшібоев потрапив в сферу інтересів віцечемпіона України “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на “Sports.uz”.
23-річний футболіст вже отримував пропозицію від київського клубу. Наразі кияни продовжують стежити за Яхшібоевим, питання трансферу може бути вирішене навесні 2021-го року.
Примітно, що у Яхшібоєва закінчився контракт з “Пахтакором”. У 2020-му він грав на правах оренди за солігорський “Шахтар” і “Енергетик-БГУ”.
Зауважимо, що за рік Яхшібоев забив 18 голів і зробив 6 асистів в 29 матчах. За збірну Узбекистану провів 3 матчі.