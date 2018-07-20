Иностранец организовал канал переправки мигрантов через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Харькове правоохранители перекрыли канал переправки лиц через государственную границу, который организовал 42-летний гражданин Таджикистана. Об этом в сети Facеbook сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, с марта 2018 следователями проводилось расследование уголовного производства, связанного с организацией незаконного пересечения государственной границы Украины.
"Так, в рамках досудебного расследования было установлено, что группа злоумышленников в составе более четырех человек организовала на территории Харьковской и Луганской областей канал незаконного пересечения государственной границы Украины. Основными фигурантами, которых злоумышленники перемещали через государственную границу Украины, были граждане Вьетнама, Сомали и Бангладеш. Следствие задокументировало несколько фактов незаконного пересечения государственной границы Украины. Всех нелегалов задержали. 18 июля в ходе проведения совместной операции организатор данной группы был задержан в Харькове. Мужчина пытался переправить через границу девять нелегалов", - рассказали в полиции.
В полиции добавили, что в течение последних четырех месяцев представителями оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины в более 10 случаев были задержаны 49 нелегальных мигрантов. В большинстве это были выходцы из Вьетнама и Бангладеш
"Задержание продолжались по всей территории Украины - в Киеве, Одессе, Харьковской и Луганской областях. Также задержаны группы нелегальных мигрантов непосредственно на линии государственной границы Украины. Наше государство они использовали, как транзитную территорию для попадания в страны Европы с целью трудоустройства", - подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас 42-летнему гражданину Таджикистана, организатору преступной группы, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения. Задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают его сообщников и проводят необходимые меры по их задержанию.
Напомним, правоохранители Киевской области задержали группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай.