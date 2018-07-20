Іноземець організував канал переправлення мігрантів через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Харкові правоохоронці перекрили канал переправлення осіб через державний кордон, який організував 42-річний громадянин Таджикистану. Про це в мережі Facеbook повідомив відділ комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, з березня 2018 року слідчими проводилося розслідування кримінального провадження, пов’язаного з організацією незаконного перетину державного кордону України.
“Так, в рамках досудового розслідування було встановлено, що група зловмисників у складі більше чотирьох осіб організувала на території Харківської та Луганської областей канал незаконного перетину державного кордону України. Основними фігурантами, яких зловмисники переміщали через державний кордон України, були громадяни В’єтнаму, Сомалі та Бангладеш. Слідство задокументувало декілька фактів незаконного перетину державного кордону України. Усіх нелегалів затримано.18 липня в ході проведення спільної операції організатор даної групи був затриманий у Харкові. Чоловік намагався переправити через кордон дев’ятьох нелегалів”, — розповіли у поліції.
В поліції додали, що протягом останніх чотирьох місяців представниками оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління ДПС України в понад 10 випадків було затримано 49 нелегальних мігрантів. В більшості це були вихідці з В’єтнаму та Бангладеш
“Затримання тривали по всій території України — у Києві, Одесі, Харківській і Луганській областях. Також затримані групи нелегальних мігрантів безпосередньо на лінії державного кордону України. Нашу державу вони використовували, як транзитну територію для потрапляння до країн Європи з метою працевлаштування”, — підкреслили у прес-службі.
Зараз 42-річному громадянину Таджикистану, організатору злочинної групи, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення. Затриманий знаходиться під вартою. Правоохоронці встановлюють його спільників та проводять необхідні заходи щодо їх затримання.
Нагадаємо, правоохоронці Київської області затримали групу сутенерів, які продавали українок у сексуальне рабство до Китаю.