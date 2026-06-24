Информация о захвате рф Иволжанского в Сумской области россиянами является фейком - Силы обороны
Киев • УНН
российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о захвате села Иволжанское Сумской области. Силы обороны Украины полностью контролируют этот населенный пункт.
Распространяемая российскими пропагандистскими ресурсами информация о якобы захвате села Иволжанское Сумской области войсками рф является фейком. Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщил Центр коммуникаций группировки войск "Курск", передает УНН.
Детали
В группировке войск подчеркнули, что никаких штурмовых действий или присутствия российских подразделений в районе Иволжанского нет.
Населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины и расположен в глубоком тылу наших позиций. Никаких штурмовых действий или присутствия врага в этом районе нет
Также военные опровергли заявления российской стороны о якобы боях с участием 71-й отдельной егерской бригады.
Сообщения о боях с участием 71 бригады - это очередная манипуляция российских штабных фантазеров, которые наугад берут названия украинских подразделений и вписывают их на карту, рисуя стрелочки своих "наступлений"
Украинские военные иронично заметили, что российское командование пытается продвигаться исключительно в собственных информационных сводках.
Очевидно, устав получать на орехи в собственном приграничье, российские генералы продвигают линию фронта единственным доступным им способом - клавиатурой
В Центре коммуникаций добавили, что единственной территорией, которую противник сейчас контролирует безоговорочно, остается его собственное информационное пространство.
Пока противник преодолевает километры в воображении вражеских офицеров, единственная территория, которую они действительно надежно контролируют - это их собственная лента новостей
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