В Сумской области удар рф унес жизни трех человек из одной семьи, в том числе ребенка

В Сумской области российские войска атаковали дом многодетной семьи - погибли ребенок, отец и бабушка, еще трое членов семьи получили ранения, среди них один ребенок – в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и в областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 22 июня около 04:50 оккупанты атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района.

После удара в доме начался пожар, сообщил Григоров.

"На месте попадания погибли 36-летний отец, его 13-летний сын и 73-летняя женщина – мать его сожительницы. Еще один сын мужчины, 10-летний мальчик, травмирован. В тяжелом состоянии в реанимации находится 13-летняя девочка. Пострадала также ее мать – 31-летняя женщина", - отметил глава ОВА.

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