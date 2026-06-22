россия атаковала Украину баллистикой, обезврежено 79 из 88 дронов

россия ночью нанесла удар по Украине баллистической ракетой и 88 дронами, 79 из которых сбиты или подавлены, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 июня (с 18:00 21 июня) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, а также 88 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 5 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.