Информация о выезде посольства США в Киеве не соответствует действительности - МИД
Киев • УНН
Информация о выезде посольства США в Киеве не соответствует действительности, сообщил в комментарии журналистам в четверг спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.
Дополнение
Его заявление появилось на фоне сообщений о заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас относительно США.
Как сообщила пресс-служба EEAS, 28 мая перед заседанием глав МИД ЕС на просьбу охарактеризовать угрозу, когда россия снова угрожала Европе и Киеву, заявляя также, что дипломатический персонал должен покинуть Киев, Каллас ответила журналистам: "Это то, что делает россия. Потому что она на самом деле не достигает успеха на поле боя. Поэтому то, что они сейчас делают, на самом деле усиливают террористические атаки, потому что вы не можете описать это иначе: создает страх в обществе. Это не работало четыре года, но я не думаю, что это сработает сейчас. Также, то, что мы слышали вчера из Украины, это то, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств мужества, но да, все европейские остались, Америка ушла".