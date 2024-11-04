Индонезия и РФ начали первые совместные военно-морские учения
Киев • УНН
Пятидневные военно-морские учения между Индонезией и РФ стартовали на базе Сурабая и в Яванском море. россия направила три корвета, танкер и буксир для участия в совместных маневрах.
Пятидневные военные учения будут проходить на военно-морской базе Сурабая и в Яванском море.
Пишет УНН со ссылкой на ORF и Maluku Terkini.
Отряд военных кораблей тихоокеанского флота России вошел в индонезийский порт Сурабая для начала, совместных с Индонезией, военно-морских учений, которые пройдут в Яванском море.
По данным ВМС Индонезии, россия направила три корвета, танкер и буксир. Военные учения будут проходить в течение 5 дней в Яванском море, а также на территории военно-морской базы Сурабая.
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Новый президент Индонезии Прабово Субианто, вступивший в должность в октябре, объявил об усилении присутствия своей странына международной арене.
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В июле Субианто посетил Россию для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным и назвал страну «большим другом».
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