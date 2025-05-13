Импорт подержанных авто из США в Украину вырос на 6% в мае - Укравтопром

В Украине в течение прошлого месяца было приобретено 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Наибольшая доля из этого количества – электромобили (42,2%). На втором месте – бензиновые авто (42,1%). На третьей позиции – гибридные авто (7,9%). Замыкают "пятерку" в рейтинге дизельные (4%) и авто с ГБО (3,8%).

Средний возраст авто из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года. Наиболее популярными моделями подержанных авто из США являются:

TESLA Model Y - 534 единицы;

TESLA Model 3 - 471 единица;

FORD Escape - 271 единица;

NISSAN Rogue - 205 единиц;

JEEP Cherokee - 201 единица.

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