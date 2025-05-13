Импорт подержанных авто из США в Украину вырос на 6% в мае - Укравтопром
Киев • УНН
В мае украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных авто из США, на 6% больше, чем в апреле. Больше всего покупали электромобили Tesla Model Y и Model 3.
В Украине в течение прошлого месяца было приобретено 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
Наибольшая доля из этого количества – электромобили (42,2%). На втором месте – бензиновые авто (42,1%). На третьей позиции – гибридные авто (7,9%). Замыкают "пятерку" в рейтинге дизельные (4%) и авто с ГБО (3,8%).
Средний возраст авто из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года. Наиболее популярными моделями подержанных авто из США являются:
- TESLA Model Y - 534 единицы;
- TESLA Model 3 - 471 единица;
- FORD Escape - 271
единица;
- NISSAN Rogue - 205
единиц;
- JEEP Cherokee - 201
единица.
Китайский рынок новых автомобилей растет третий месяц подряд – Укравтопром 12.05.25, 14:34 • 1628 просмотров