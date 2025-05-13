Импорт подержанных авто из США в Украину вырос на 6% в мае - Укравтопром

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
05:20 • 14438 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:00 • 20559 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 31784 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 40040 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 46198 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 74031 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 76843 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 35487 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 31951 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 28402 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
64%
748мм
Популярные новости

ISW: кремль милитаризирует оккупированные территории Украины, комплектуя местную власть ветеранами "сво"

13 мая, 00:27 • 8078 просмотра

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

01:22 • 11617 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

02:10 • 17835 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

02:42 • 13660 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

03:13 • 11324 просмотра
публикации

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 14413 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

05:00 • 20521 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 74006 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 76823 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 98753 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 35538 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 74101 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 49776 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 55426 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 135579 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Импорт подержанных авто из США в Украину вырос на 6% в мае - Укравтопром

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В мае украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных авто из США, на 6% больше, чем в апреле. Больше всего покупали электромобили Tesla Model Y и Model 3.

Импорт подержанных авто из США в Украину вырос на 6% в мае - Укравтопром

В Украине в течение прошлого месяца было приобретено 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Наибольшая доля из этого количества – электромобили (42,2%). На втором месте – бензиновые авто (42,1%). На третьей позиции – гибридные авто (7,9%). Замыкают "пятерку" в рейтинге дизельные (4%) и авто с ГБО (3,8%).

Средний возраст авто из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,7 года. Наиболее популярными моделями подержанных авто из США являются:

  • TESLA Model Y - 534 единицы;
    • TESLA Model 3 - 471 единица;
      • FORD Escape - 271 единица;
        • NISSAN Rogue - 205 единиц;
          • JEEP Cherokee - 201 единица.

            Китайский рынок новых автомобилей растет третий месяц подряд – Укравтопром 12.05.25, 14:34 • 1628 просмотров

            Евгений Устименко

            Евгений Устименко

            ЭкономикаАвто
            Тесла Модель Y
            Украина
            Brent
            $64.90
            Bitcoin
            $102,474.20
            S&P 500
            $5,831.31
            Tesla
            $316.72
            Газ TTF
            $35.02
            Золото
            $3,261.20
            Ethereum
            $2,450.13