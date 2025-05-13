Імпорт вживаних авто із США в Україну зріс на 6% у травні - Укравтопром
Київ • УНН
У травні українці придбали 3,9 тис. вживаних авто зі США, на 6% більше, ніж у квітні. Найбільше купували електромобілі Tesla Model Y та Model 3.
В Україні впродовж минулого місяця було придбано 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Найбільша частка з цієї кількості – електромобілі (42,2%). На другому місці – бензинові авто (42,1%). На третій позиції – гібридні авто (7,9%). Замикають "п’ятірку" в рейтингу дизельні (4%) і авто з ГБО (3,8%).
Середній вік авто з США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року. Найбільш популярними моделями вживаних авто з США є:
- TESLA Model Y - 534 одиниць;
- TESLA Model 3 - 471 одиниця;
- FORD Escape - 271
одиниця;
- NISSAN Rogue - 205
одиниць;
- JEEP Cherokee - 201
одиниця.
Китайський ринок нових автомобілів зростає третій місяць поспіль - Укравтопром12.05.25, 14:34 • 1628 переглядiв