Імпорт вживаних авто із США в Україну зріс на 6% у травні - Укравтопром

В Україні впродовж минулого місяця було придбано 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

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Найбільша частка з цієї кількості – електромобілі (42,2%). На другому місці – бензинові авто (42,1%). На третій позиції – гібридні авто (7,9%). Замикають "п’ятірку" в рейтингу дизельні (4%) і авто з ГБО (3,8%).

Середній вік авто з США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року. Найбільш популярними моделями вживаних авто з США є:

TESLA Model Y - 534 одиниць;

TESLA Model 3 - 471 одиниця;

FORD Escape - 271 одиниця;

NISSAN Rogue - 205 одиниць;

JEEP Cherokee - 201 одиниця.

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