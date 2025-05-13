Імпорт вживаних авто із США в Україну зріс на 6% у травні - Укравтопром

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися
05:20 • 14511 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:00 • 20669 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 31895 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 40098 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 46249 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 74109 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 76925 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 35496 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
12 травня, 13:00 • 31956 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12 травня, 12:34 • 28405 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
64%
748мм
Популярнi новини

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

13 травня, 00:27 • 8078 перегляди

"росія повинна зробити це без зволікання": країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

01:22 • 11617 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

02:10 • 17835 перегляди

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

02:42 • 13660 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

03:13 • 11324 перегляди
Публікації

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:20 • 14526 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

05:00 • 20692 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 74130 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 76940 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 98838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 35581 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 74140 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 49813 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 55462 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 135613 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Імпорт вживаних авто із США в Україну зріс на 6% у травні - Укравтопром

Київ • УНН

 • 526 перегляди

У травні українці придбали 3,9 тис. вживаних авто зі США, на 6% більше, ніж у квітні. Найбільше купували електромобілі Tesla Model Y та Model 3.

Імпорт вживаних авто із США в Україну зріс на 6% у травні - Укравтопром

В Україні впродовж минулого місяця було придбано 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Найбільша частка з цієї кількості – електромобілі (42,2%). На другому місці – бензинові авто (42,1%). На третій позиції – гібридні авто (7,9%). Замикають "п’ятірку" в рейтингу дизельні (4%) і авто з ГБО (3,8%).

Середній вік авто з США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року. Найбільш популярними моделями вживаних авто з США є:

  • TESLA Model Y - 534 одиниць;
    • TESLA Model 3 - 471 одиниця;
      • FORD Escape - 271 одиниця;
        • NISSAN Rogue - 205 одиниць;
          • JEEP Cherokee - 201 одиниця.

            Китайський ринок нових автомобілів зростає третій місяць поспіль - Укравтопром12.05.25, 14:34 • 1628 переглядiв

            Євген Устименко

            Євген Устименко

            ЕкономікаАвто
            Tesla Model Y
            Україна
            Brent
            $64.90
            Bitcoin
            $102,474.20
            S&P 500
            $5,831.31
            Tesla
            $316.72
            Газ TTF
            $35.02
            Золото
            $3,261.20
            Ethereum
            $2,450.13