ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на востоке Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Группировка заявила, что в результате взрывов в Джелалабаде были убиты или ранены более 35 человек. Талибан не прокомментировал эти утверждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
“Исламское государство” взяло на себя ответственность за серию взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщило в воскресенье через свой канал в Telegram информационное агентство группировки “Амак”.
Цитата
“Более 35 членов Талибана были убиты или ранены в результате серии взрывов”, — заявил группировка боевиков, имея в виду взрывы, которые произошли в субботу и воскресенье.
Дополнение
Комментариев со стороны Талибана по поводу числа погибших не поступало.
Источники сообщили Reuters в субботу, что по меньшей мере три человека погибли и около 20 были ранены в результате взрывов в Джелалабаде, столице провинции Нанджархар. Источники заявили, что они пользуются информацией, полученной из больниц и от очевидцев.