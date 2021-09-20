ІД взяло на себе відповідальність за вибухи на сході Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Угруповання заявила, що в результаті вибухів в Джелалабаді було вбито або поранено більше 35 осіб. Талібан не прокоментував ці твердження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за серію вибухів в місті Джелалабад на сході Афганістану, повідомило в неділю через свій канал в Telegram інформаційне агентство угруповання “Амак”.
Цитата
“Понад 35 членів Талібану були вбиті або поранені в результаті серії вибухів”, — заявило угруповання бойовиків, маючи на увазі вибухи, які сталися в суботу та неділю.
Доповнення
Коментарів з боку Талібану з приводу числа загиблих не надходило.
Джерела повідомили Reuters в суботу, що щонайменше три людини загинули і близько 20 були поранені в результаті вибухів в Джелалабаді, столиці провінції Нанджархар. Джерела заявили, що вони користуються інформацією, отриманою з лікарень і від очевидців.