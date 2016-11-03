И.Пономарев: в Украине необходимо "в ручном режиме" запустить инвестиционные органы

"Недавно вот был создан еще один орган по инвестициям при премьере, его возглавил очень толковый и известный человек – Даниил Билак. Есть национальный инвестиционный совет при Борисе Ложкине. Так что с органами уже достаточно. Теперь нужно что-то делать, чтобы эти все органы слаженно работали и организовывали конкретные сделки. Многое надо делать "в ручном режиме"", - сказал

По его словам, прежде всего это обязанность премьер-министра Владимира Гройсмана, однако участие Президента в этом процессе привлечения инвестиций также необходимо.

"Конечно, прежде всего, это работа премьера. То есть в вашей системе власти это именно его ответственность и его полномочия гораздо в большей степени, чем президентские. В этом отличие от нашей российской системы, где это принято согласовывать, прежде всего с президентом. Но я думаю, что на этой фазе развития в Украине было бы очень правильным, если бы президент в этом тоже участвовал, чтобы избежать потом возможности для конкурирующих групп раздувать противоречия внутри власти, ведь места сейчас всем хватит. Но ответственность за экономику все-таки по Конституции лежит на премьере. И, как мне кажется, вашему премьеру, как человеку сугубо хозяйственному, с опытом муниципальной работы, что называется, на земле, это под силу. Все возможности в его руках", - сказал он.

По словам И.Пономарева, иностранные инвесторы считают Украину привлекательной страной для вложений. Среди сфер для инвестирования он назвал сельское хозяйство и газодобычу.

"Очень хорошо выглядит все, что связано с газодобычей. В эпоху позднего Януковича почти все крупные нефтегазовые компании внимательно посмотрели на украинскую геологию с точки зрения ресурсов энергетических, и сейчас все знают, что здесь интересно. Знают, что есть большой потенциал на шельфе Черного моря, знают, что есть потенциал восстановления старых месторождений Полтавской и Харьковской областей, знают, что есть возможность применять новые технологии извлечения газа из угля, знают, что есть идеи, связанные с энергосбережением. Здесь вопросов никаких нет, людей не нужно уговаривать, что потенциал есть. Людей надо убеждать в том, что есть возможность инвестировать и есть возможность сохранять эти инвестиции, возможность эти инвестиции превращать в доходы. Здесь есть серьезная проблема.", - считает российский политик.