І.Пономарьов: в Україні необхідно "в ручному режимі" запустити інвестиційні органи

“Нещодавно був створений ще один орган з інвестицій при прем’єрі, його очолив дуже розумна і відома людина — Данило Білак. Є національна інвестиційна рада при Борисові Ложкіні. Так що з органами вже досить. Тепер потрібно щось робити, щоб ці всі органи злагоджено працювали і організовували конкретні угоди. Багато що треба робити „в ручному режимі“”, — сказав І.Пономарьов.

За його словами, перш за все це обов’язок прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, проте участь Президента в цьому процесі залучення інвестицій також необхідна.

“Перш за все, це робота прем’єра. Тобто у вашій системі влади це саме його відповідальність і його повноваження набагато більшою мірою, ніж президентські. У цьому відмінність від нашої російської системи, де це прийнято погоджувати, перш за все з президентом. Але я думаю, що на цій фазі розвитку в Україні було б дуже правильно, якби президент в цьому теж брав участь, щоб уникнути потім можливості для конкуруючих груп роздмухувати суперечності всередині влади, адже місця зараз всім вистачить. Але відповідальність за економіку все-таки за Конституцією лежить на прем’єрі. І, як мені здається, вашому прем’єру, як людині суто господарській, з досвідом муніципальної роботи, що називається, на землі, це під силу. Всі можливості в його руках”, — сказав він.

За словами І.Пономарьова, іноземні інвестори вважають Україну привабливою країною для вкладень. Серед сфер для інвестування він назвав сільське господарство та газвидобування.

“Дуже добре виглядає все, що пов’язано з газовидобуванням. В епоху пізнього Януковича майже всі великі нафтогазові компанії уважно подивилися на українську геологію з точки зору ресурсів енергетичних, і зараз всі знають, що тут цікаво. Знають, що є великий потенціал на шельфі Чорного моря, знають, що є потенціал відновлення старих родовищ Полтавської та Харківської областей, знають, що є можливість застосовувати нові технології вилучення газу з вугілля, знають, що є ідеї, пов’язані з енергозбереженням. Тут питань ніяких немає, людей не потрібно вмовляти, що потенціал є. Людей треба переконувати в тому, що є можливість інвестувати і є можливість зберігати ці інвестиції, можливість ці інвестиції перетворювати в доходи. Тут є серйозна проблема”, — вважає російський політик.