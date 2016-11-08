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15 марта, 19:03 • 112273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158242 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132858 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104082 просмотра

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И.Геращенко призвала ОБСЕ способствовать скорейшему открытию КПВВ "Золотое"

И.Геращенко призвала ОБСЕ способствовать скорейшему открытию КПВВ "Золотое"

Киев • УНН

 • 7529 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Минске обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать скорейшему открытию КПВВ в Золотом, что поможет разгрузить другие блокпосты. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Остро поставила вопрос открытия КПВВ в "Золотом", работа которого заблокирована с 31 марта 2016 года", - написала И.Геращенко.

Также она добавила, что под надуманными предлогами ОРЛО не дают возможности начать работу этого пропускного пункта, снова и снова оттягивая на неопределенный срок его открытие.

"Обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать скорейшему открытию КПВВ, считаю, в идеале дата старта работы пункта должна быть определена уже завтра - ради разгрузки других контрольных пунктов и реальной помощи гражданскому населению. Считаю, что решение проблем КПВВ облегчило бы жизнь тем людям, которые вынуждены пересекать блок-посты, поэтому это обсуждение было важным", - отметила И.Геращенко.

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