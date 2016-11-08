И.Геращенко призвала ОБСЕ способствовать скорейшему открытию КПВВ "Золотое"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Минске обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать скорейшему открытию КПВВ в Золотом, что поможет разгрузить другие блокпосты. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Остро поставила вопрос открытия КПВВ в "Золотом", работа которого заблокирована с 31 марта 2016 года", - написала И.Геращенко.
Также она добавила, что под надуманными предлогами ОРЛО не дают возможности начать работу этого пропускного пункта, снова и снова оттягивая на неопределенный срок его открытие.
"Обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать скорейшему открытию КПВВ, считаю, в идеале дата старта работы пункта должна быть определена уже завтра - ради разгрузки других контрольных пунктов и реальной помощи гражданскому населению. Считаю, что решение проблем КПВВ облегчило бы жизнь тем людям, которые вынуждены пересекать блок-посты, поэтому это обсуждение было важным", - отметила И.Геращенко.