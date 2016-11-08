І.Геращенко закликала ОБСЄ сприяти якнайшвидшому відкриттю КПВВ “Золоте”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко у Мінську звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти якнайшвидшому відкриттю КПВВ в Золотому, що допоможе розвантажити інші блокпости. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Гостро поставила питання відкриття КПВВ в "Золотому", робота якого заблокована з 31 березня 2016 року”, — написала І.Геращенко.
Також вона додала, що під надуманими приводами ОРЛО не дають можливості розпочати роботу цього пропускного пункту, знову і знову відтягуючи на невизначений термін його відкриття.
“Звернулася до ОБСЄ з проханням сприяти якнайшвидшому відкриттю КПВВ, вважаю, в ідеалі дата старту роботи пункту мала б бути визначена вже завтра — заради розвантаження інших контрольних пунктів і реальноі допомоги цивільному населенню.Вважаю, що вирішення проблем КПВВ полегшило б життя тим людям, що змушені перетинати блок — пости, тому це обговорення було важливим”, — наголосила І.Геращенко.