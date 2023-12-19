Hyundai Motor продает завод в санкт-петербурге российской компании за 100 долларов

Компания-автопроизводитель Hyundai Motor решила продать свой завод в рф, в санкт-петербурге, за символическую стоимость в около 100 долларов. Об этом сообщает сама компания и южнокорейское издание Chosun, передает УНН.

Детали

Сегодня совет директоров южнокорейской компании Hyundai Motor одобрил план продажи всей своей доли в Hyundai Motor Manufacturing russia. Сейчас ведутся переговоры с российской компанией "Арт-Финанс", которая входит в структуру автомобильного дилера "Авилон", о деталях сделки.

Работа петербургского завода была приостановлена еще с марта 2022 года.

Учитывая расходы на содержание неработающего завода и беспокойство относительно мировой репутации в результате отказа от выхода с рынка РФ Hyundai продает завод россиянам за символическую стоимость в чуть более чем 100 долларов (140 000 вон).

Кроме этого компания отмечает, что "чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов".

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