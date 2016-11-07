Гуманитарная подгруппа в Минске 8-9 ноября обсудит вопрос освобождения заложников

И.Геращенко сообщила, что "каждый день последние две недели я встречалась с семьями заложников - с семьями политзаключенных в РФ и находящихся на оккупированных территориях".

"Мы снова и снова общались и встречались с мамами и женами, адвокатами и правозащитниками, которые занимаются вопросами прав человека - в разных форматах ... Освобождение заложников будет ключевой темой для гуманитарной группы в Минске, которая будет работать 2 дня, 8-9 ноября" , - добавила она.

Ранее советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.