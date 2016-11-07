Гуманітарна підгрупа у Мінську 8-9 листопада обговорить питання звільнення заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Звільнення заручників стане ключовою темою для гуманітарної групи в Мінську, яка працюватиме 2 дні, 8-9 листопада. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
І.Геращенко повідомила, що "кожного дня останні два тижні я мала зустрічі з родинами заручників - з сім'ями політв'язнів в РФ і утримуваних на окупованих територіях".
"Ми знову і знову спілкувалися і зустрічалися з мамами і дружинами, адвокатами і правозахисниками, що займаються питаннями прав людини - в різних форматах... Звільнення заручників буде ключовою темою для гуманітарної групи в Мінську, яка працюватиме 2 дні, 8-9 листопада", - додала вона.
Раніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська.