Группа мужчин в военной форме наведалась в санаторий на Закарпатье: оздоровительный комплекс пожаловался в СБУ и ГБР
Киев • УНН
Вооруженные люди в военной форме ворвались на территорию комплекса "Термальные воды Косино" на Закарпатье, под угрозами выгнали посетителей и "упаковали" в свой автобус двух работников комплекса.
Несколько десятков вооруженных мужчин в военной форме ворвались на территорию комплекса "Термальные воды Косино" и под дулами автоматов выгнали людей на улицу, заявили представители санатория и обнародовали видео события, передает УНН.
7 декабря 2023 года в 12 час. 30 мин. киевского времени, несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию Комплекса "Термальные воды Косино". Угрожая автоматами женщинам - работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и стариков
Детали
В заявлении указано, что "акцию" организовал глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь.
Во время рейда на территории комплекса, из общего количества посетителей было не более 20% мужчин, а все остальные это были пожилые люди, дети и женщины. В ходе события никому так и не вручили повестку, однако вооруженные люди в балаклавах "упаковали" в свой автобус двух работников комплекса и вывезли их в неизвестном направлении.
Заявление и доказательства инцидента направили в правоохранительные органы. Уже зарегистрированы уголовные производства в Едином государственном реестре уголовных правонарушений по статьям превышение служебных полномочий, нанесение телесных повреждений и похищение людей.
Напомним
Недавно в связи с общественным ажиотажем вокруг вручения повесток в спортивных, развлекательных и других заведениях в Закарпатском ТЦК заявили, что действуют в рамках закона и высказали свое мнение относительно уклонистов.
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Группа мужчин в военной форме наведалась в санаторий на Закарпатье: оздоровительный комплекс пожаловался в СБУ и ГБР
Вооруженные люди в военной форме ворвались на территорию комплекса "Термальные воды Косино" на Закарпатье, под угрозами выгнали посетителей и "упаковали" в свой автобус двух работников комплекса.
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