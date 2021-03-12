Группы смерти: Киберполиция принимает жалобы по электронной почте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Киберполиция открыла электронный ящик для обращений о деструктивных Интернет-сообществах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Цитата
“Граждане могут сообщить о так называемых” группах смерти “и другом опасном контенте”, — говорится в сообщении.
Детали
Обращение об Интернет-сообществах или видеоролики, содержащие призывы к детям злоупотреблять алкогольными напитками или наркотическими веществами, киберполиция принимает по адресу: [email protected].
Сообщить о правонарушении, совершенном с использованием средств электронно-вычислительной техники, можно по форме обратной связи на сайте: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Получить консультацию квалифицированного специалиста, информацию о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получения разъяснения о деятельности подразделения можно, обратившись по электронному адресу: [email protected], или по телефону: 0 800 50 51 70 (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00).
Контекст
В последнее время в Украине увеличилось количество трагических случаев с детьми и подростками — в разных регионах страны.
Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом “Дротаверин”, одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы “увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать”, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек к самоубийству.
На следующий день после инцидента стало известно, что в городе Умане Черкаской области, в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.
И такие случаи не прекращаются.
На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.
Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.