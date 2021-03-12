Групи смерті: Кіберполіція приймає скарги на електронну скриньку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кіберполіція відкрила електронну скриньку для звернень про деструктивні Інтернет-спільноти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Цитата
“Громадяни можуть повідомити про так звані „групи смерті“ та інший небезпечний контент”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Звернення про Інтернет-спільноти або відеоролики, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами, кіберполіція приймає за електронною адресою: [email protected].
Повідомити про правопорушення, вчинене з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки, можна за формою зворотного зв’язку на сайті: https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Отримати консультацію кваліфікованого спеціаліста, інформацію про стан розгляду поданого раніше електронного звернення або отримання роз’яснення щодо діяльності підрозділу можна, звернувшись на електронну адресу: [email protected], або за телефоном: 0 800 50 51 70 (понеділок- п’ятниця з 9:00 до 18:00).
Контекст
Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками — у різних регіонах країни.
Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.
Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі, дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.
І такі випадки не припиняються.
На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.
Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.