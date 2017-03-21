Группа разбойников напала на магазин в Печерском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Печерском районе столицы лица в масках ворвались в магазин, избили продавца и ограбили кассу, правоохранители объявили план "Перехват". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в г.Киеве.
В Печерском районе столицы лица в масках ворвались в магазин, избили продавца, закрыли его в туалете, после чего вынесли товар и забрали из кассы деньги. В городе сразу же был введен оперативный план "Перехват".
Во время отработки плана "Перехват" наряд полиции обнаружил на улице Коновальца автомобиль, указанный в ориентировке - "Фольксваген" синего цвета. Подозреваемый транспортное средство было заблокировано, а человек, находившихся в автомобиле, задержан.
При осмотре в автомобиле была обнаружена бытовая техника, также указанная в ориентировке: подозреваемые успели завладеть плазменными телевизорами, планшетами, приставками и деньгами.
Подозреваемых, 21-летнюю и 32-летнего киевлян, был доставлен в управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.
Известно, что сведения об указанном событии внесены в ЄРГР по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, что вчера в Киеве напали на инкассаторов.