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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121277 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 131586 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125713 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106556 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107580 просмотра

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Группа разбойников напала на магазин в Печерском районе Киева

Группа разбойников напала на магазин в Печерском районе Киева

Киев  •  УНН

 • 14125 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Печерском районе столицы лица в масках ворвались в магазин, избили продавца и ограбили кассу, правоохранители объявили план "Перехват". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в г.Киеве.

 

В Печерском районе столицы лица в масках ворвались в магазин, избили продавца, закрыли его в туалете, после чего вынесли товар и забрали из кассы деньги. В городе сразу же был введен оперативный план "Перехват".

Во время отработки плана "Перехват" наряд полиции обнаружил на улице Коновальца автомобиль, указанный в ориентировке - "Фольксваген" синего цвета. Подозреваемый транспортное средство было заблокировано, а человек, находившихся в автомобиле, задержан.

При осмотре в автомобиле была обнаружена бытовая техника, также указанная в ориентировке: подозреваемые успели завладеть плазменными телевизорами, планшетами, приставками и деньгами.

Подозреваемых, 21-летнюю и 32-летнего киевлян, был доставлен в управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Известно, что сведения об указанном событии внесены в ЄРГР по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, что вчера в Киеве напали на инкассаторов.

 

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