Группа разбойников напала на магазин в Печерском районе Киева

В Печерском районе столицы лица в масках ворвались в магазин, избили продавца, закрыли его в туалете, после чего вынесли товар и забрали из кассы деньги. В городе сразу же был введен оперативный план "Перехват".

Во время отработки плана "Перехват" наряд полиции обнаружил на улице Коновальца автомобиль, указанный в ориентировке - "Фольксваген" синего цвета. Подозреваемый транспортное средство было заблокировано, а человек, находившихся в автомобиле, задержан.

При осмотре в автомобиле была обнаружена бытовая техника, также указанная в ориентировке: подозреваемые успели завладеть плазменными телевизорами, планшетами, приставками и деньгами.

Подозреваемых, 21-летнюю и 32-летнего киевлян, был доставлен в управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Известно, что сведения об указанном событии внесены в ЄРГР по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, что вчера в Киеве напали на инкассаторов.