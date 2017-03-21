Двоє розбійників напали на магазин в Печерському районі Києва

У Печерському районі столиці особи у масках увірвалися до магазину, побили продавця, зачинили його в туалеті, після чого винесли товар та забрали з каси гроші. У місті відразу ж було введено оперативний план “Перехоплення”.

Під час відпрацювання плану “Перехоплення” наряд поліції виявив на вулиці Коновальця автомобіль, вказаний в орієнтуванні — “Фольксваген” синього кольору. Підозрюваний транспортний засіб було заблоковано, а осіб, які перебували в автомобілі, затримано.

Під час огляду в автомобілі було виявлено побутову техніку, також вказану в орієнтуванні: підозрювані встигли заволодіти плазмовими телевізорами, планшетами, приставками та грошима.

Підозрюваних, 21-річну та 32-річного киян, було доставлено до управління поліції для подальшого з’ясування обставин події.

Наразі відомо, що відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, що вчора в Києві напали на інкасаторів.