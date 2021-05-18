Грозы и до 25° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине сегодня снова ожидаются грозовые дожди, местами возможны град и шквалистый ветер. Будет несколько прохладнее - днем до 25 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 мая переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, днем, кроме северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°, в восточных областях 20-25°, на Закарпатье и Прикарпатье 12-17°.
Погода в Киеве и области
18 мая по Киеву переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 18-20°.
В Киевской области сегодня также переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.