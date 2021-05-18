Грози та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 травня мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, вдень, крім північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, у східних областях 20-25°, на Закарпатті та Прикарпатті 12-17°.

Погода у Києві та області

18 травня по Києву мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

У Київській області сьогодні також мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.