Гройсман решил провести ревизию проектов, реализуемых на Донбассе

Как сообщили в пресс-службе, В.Гройсман во время совещания предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.

"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди жалуются в ужасные условия. И проблема в том, что целостного видения нет. Целостного плана нет. Что надо? Единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни. Поэтому нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру и промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривна была направлена ​​на конкретный проект", - сказал он.

По данным пресс-службы правительства, запланированы для реализации или уже реализующиеся, в частности, в Луганской области - 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта. Речь идет о строительстве жилья, развитие инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальный ремонт школ, больниц, спортивных объектов.

По словам премьера, сейчас регион имеет колоссальный ресурс - всего более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи.

Как сообщал УНН, ООН собирается принять заявление для поощрения мира на Донбассе.