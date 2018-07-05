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Гройсман решил провести ревизию проектов, реализуемых на Донбассе

Гройсман решил провести ревизию проектов, реализуемых на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести ревизию проектов, которые реализуются на Донбассе, по поводу того, соответствуют ли они потребностям людей. Об этом он сказал во время совещания по вопросам реализации проектов восстановления и развития Донбасса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Как сообщили в пресс-службе, В.Гройсман во время совещания предложил провести ревизию всех имеющихся проектов на предмет их необходимости и соответствия потребностям людей.

"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди жалуются в ужасные условия. И проблема в том, что целостного видения нет. Целостного плана нет. Что надо? Единый целостный комплексный план восстановления Донбасса. Мы работаем для того, чтобы люди почувствовали новое качество жизни. Поэтому нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру и промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривна была направлена ​​на конкретный проект", - сказал он.

По данным пресс-службы правительства, запланированы для реализации или уже реализующиеся, в частности, в Луганской области - 590 проектов, в Донецкой - 1262 проекта. Речь идет о строительстве жилья, развитие инфраструктурных объектов, в том числе дорог и пропускных пунктов, капитальный ремонт школ, больниц, спортивных объектов.

По словам премьера, сейчас регион имеет колоссальный ресурс - всего более 12 млрд грн, выделенный по разным государственным программам и программам помощи.

Как сообщал УНН, ООН собирается принять заявление для поощрения мира на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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