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Гройсман вирішив провести ревізію проектів, що реалізуються на Донбасі

Гройсман вирішив провести ревізію проектів, що реалізуються на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести ревізію проектів, які реалізуються на Донбасі, щодо того, чи відповідають вони потребам людей. Про це він сьогодні сказав під час наради з питань реалізації проектів відновлення й розвитку Донбасу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.

Як поінформували у прес-службі, В.Гройсман під час наради запропонував провести ревізію всіх наявних проектів на предмет їх необхідності і відповідності потребам людей.

“Реальний стан справ мене не влаштовує. Мають бути створені нормальні умови. Кошти є, завдання поставлені, а люди бідкаються в жахливих умовах. І проблема в тому, що цілісного бачення немає. Цілісного плану немає. Що треба? Єдиний цілісний комплексний план відновлення Донбасу. Ми працюємо для того, аби люди відчули нову якість життя. Тож треба звертати увагу і на соціальну інфраструктуру, і на промисловість. Мене не цікавить відсоток освоєння коштів. Мене цікавить, аби кожна гривня була направлена на конкретний проект”, — сказав він.

За даними прес-служби уряду, заплановані до реалізації або вже реалізуються, зокрема, у Луганській області — 590 проектів, у Донецькій — 1262 проекти. Йдеться про будівництво житла, розбудову інфраструктурних об’єктів, в тому числі доріг та пропускних пунктів, капітальні ремонти шкіл, лікарень, спортивних об’єктів.

За словами Прем’єра, наразі регіон має колосальний ресурс — загалом понад 12 млрд грн, виділений за різними державними програмами і програмами допомоги.

Як повідомляв УНН, ООН збирається ухвалити заяву для заохочення миру на Донбасі.

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