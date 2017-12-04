Гройсман рассказал, сколько выделят из Госбюджета-2018 на ОТО

"Есть много инструментов, которые стимулируют решения проблем на местах. Это может быть Государственный фонд регионального развития, является социально-экономическое развитие отдельных территорий Украины и является отдельная поддержка территориальных общин объединившихся. В прошлом году суммарная эта цифра была 10 млрд грн. в 2017-м ДФРР - 3,5 млрд грн, 4,5 млрд грн - это социально-экономическое развитие и 1,5 млрд грн - это поддержка отдельных территориальных общин. Так вот в этом году это уже будет 12 млрд грн. 6 млрд грн - Государственный фонд регионального развития, 5 млрд грн - социально-экономические ой развитие и почти 2 млрд - это поддержка отдельных территориальных общин ", - отметил премьер.

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"12 млрд грн, которые мы как государство направим на строительство более 2 тыс. Объектов по всей стране в - дороги, садики, школы, больницы, стадионы. То есть мы даем софинансирования на места для строительства таких объектов", - добавил он.

Напомним, Гройсман заявил, что после введения первого этапа децентрализации и передачи на места достаточных полномочий и финансовых ресурсов пора местным лидерам взять на себя ответственность и серьезно заняться локальной экономикой.