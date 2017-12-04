Гройсман розповів, скільки виділять з Держбюджету-2018 на ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ексклюзивному інтерв’ю "5 каналу" розповів скільки у Держбюджеті на 2018 рік виділять на фінансування об’єднаних територіальних громад, передає УНН.
"Є багато інструментів, які стимулюють вирішення проблем на місцях. Це може бути Державний фонд регіонального розвитку, є соціально-економічний розвиток окремих територій України і є окрема підтримка територіальних громад що об'єднались. У минулому році сумарна ця цифра була 10 млрд грн. У 2017-му ДФРР – 3,5 млрд грн, 4,5 млрд грн – це соціально-економічний розвиток і 1,5 млрд грн – це підтримка окремих територіальних громад. Так от у цьому році це вже буде 12 млрд грн. 6 млрд грн – Державний фонд регіонального розвитку, 5 млрд грн - соціально-економічний розвиток і майже 2 млрд – це підтримка окремих територіальних громад", - зазначив прем’єр.
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"12 млрд грн, які ми як держава направимо на будівництво більше 2 тис. об'єктів по всій країнів – дороги, садочки, школи, лікарні, стадіони. Тобто ми даємо співфінансування на місця для будівництва таких об'єктів" – додав він.
Нагадаємо, Гройсман заявив, що після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів настав час місцевим лідерам взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою.