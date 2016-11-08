Гражданина Эстонии будут судить за участие в деятельности "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Эстонии, участвовавшего в деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Мужчину обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он за денежное вознаграждение принимал участие в деятельности террористической организации "ЛНР" в составе ее незаконного вооруженного формирования, так называемого "отдельного Луганского комендантского полка".
Установлено, что обвиняемый оказал вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции во время боев за г. Луганск, держал в заложниках военнослужащих этих сил, носил и хранил огнестрельное оружие.
Также установлено, что руководители террористической организации "ЛНР" отметили обвиняемого так называемым почетным знаком "Битва за Луганск".
Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.