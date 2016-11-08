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15 марта, 19:03 • 112263 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158218 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132846 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125737 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110014 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104080 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100500 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Гражданина Эстонии будут судить за участие в деятельности "ЛНР"

Гражданина Эстонии будут судить за участие в деятельности "ЛНР"

Киев • УНН

 • 6249 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Эстонии, участвовавшего в деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Мужчину обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он за денежное вознаграждение принимал участие в деятельности террористической организации "ЛНР" в составе ее незаконного вооруженного формирования, так называемого "отдельного Луганского комендантского полка".

Установлено, что обвиняемый оказал вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции во время боев за г. Луганск, держал в заложниках военнослужащих этих сил, носил и хранил огнестрельное оружие.

Также установлено, что руководители террористической организации "ЛНР" отметили обвиняемого так называемым почетным знаком "Битва за Луганск".

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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