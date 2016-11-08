Громадянина Естонії судитимуть за участь в діяльності "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Естонії, що брав участь у діяльності терористичній організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.
Чоловіка звинувачено в тому, що у 2014-2015 роках він за грошову винагороду брав участь у діяльності терористичної організації “ЛНР” у складі її незаконного збройного формування, так званого “окремого Луганського комендантського полку”.
Встановлено, що обвинувачений чинив збройний опір силам Антитерористичної операції під час боїв за м. Луганськ, тримав у заручниках військовослужбовців цих сил, носив та зберігав вогнепальну зброю.
Також встановлено, що керівники терористичної організації “ЛНР” відзначили обвинуваченого так званим почесним знаком “Битва за Луганск”.
Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.