Общественные активисты требовали деньги у чиновника Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Хмельницкой области правоохранители задержали общественных активистов во время вымогательства денежных средств за невмешательство в деятельность должностного лица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Правоохранители разоблачили группу лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у жителя города Хмельницкий.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Вчера, 27 марта 2017 года, правоохранители задокументировали факт вымогательства у одного из руководителей коммунальных предприятий области денежных средств в сумме 600 долларов США. Средства требовались членом общественной организации "Хмельницкий майдан" и так называемым представителем территориальной громады г. Хмельницкий за не совершение препятствий при назначении и пребывании руководителя коммунального предприятия области в должности.
При получении обусловленных средств лиц разоблачили "на горячем" и задержали.
Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.
Как сообщал УНН, военного комиссара Днепропетровской области будут судить за взяточничество.