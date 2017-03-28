Общественные активисты требовали деньги у чиновника Хмельницкой области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105808 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121221 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131545 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117950 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107578 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Хмельницкой области правоохранители задержали общественных активистов во время вымогательства денежных средств за невмешательство в деятельность должностного лица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Правоохранители разоблачили группу лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у жителя города Хмельницкий.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Вчера, 27 марта 2017 года, правоохранители задокументировали факт вымогательства у одного из руководителей коммунальных предприятий области денежных средств в сумме 600 долларов США. Средства требовались членом общественной организации "Хмельницкий майдан" и так называемым представителем территориальной громады г. Хмельницкий за не совершение препятствий при назначении и пребывании руководителя коммунального предприятия области в должности.

При получении обусловленных средств лиц разоблачили "на горячем" и задержали.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщал УНН, военного комиссара Днепропетровской области будут судить за взяточничество.

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